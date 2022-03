Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Buntmetalldiebe auf Betriebsgelände

Bad Langensalza (ots)

Einbrecher drangen am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, gewaltsam auf das ehemalige Betriebsgelände eines Tiefkühlkostbetriebes Am Fliegerhorst ein. Offensichtlich hatten es die Diebe auf Buntmetall und Schrott abgesehen. Sie betraten das leerstehende Gebäude und entfernten alles, was metallisch aussah. Noch ist nicht abzusehen, wie hoch der Gesamtschaden ist. Der Sachschaden wird aber auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen beobachteten einen dunkeln Pkw und einen Mann in Joggingsachen am Tatort. Zurückgelassenes Diebesgut stellten die Polizisten sicher. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

