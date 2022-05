Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto nach Unfall auf Kreuzung stehen gelassen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall der sich am Montagnachmittag (02.05.2022) an der Kreuzung Glockenblumenstraße/Bachstraße ereignet hat. Ein 36 Jahre alter Mann war gegen 14.45 Uhr mit seinem Volvo in der Glockenblumenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Bachstraße kam es dann zur Kollision mit einem VW, der die Bachstraße entlangfuhr. Der Fahrer des VW ließ sein Auto im Anschluss auf der Kreuzung stehen und ging davon. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen zirka 40 bis 45 Jahre alten und 170 Zentimeter großen Mann mit kurzen schwarzen lockigen Haaren. Er trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Jeans und dunkle Sneakers. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell