Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Opferstock und Staubsaugerautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Montag oder Dienstag (02./03.05.2022) in einer Kirche an der Gablenberger Hauptstraße den Opferstock und an einer Tankstelle an der Hackstraße zwei Staubsaugerautomaten aufgebrochen. An der Gablenberger Hauptstraße hebelten die Täter am Montag zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr die Geldkassette in einer Kirche auf und stahlen daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. An der Hackstraße brachen unbekannte Täter zwischen 22.15 Uhr am Montag und 05.00 Uhr am Dienstag zwei Automaten auf und stahlen daraus eine geringe Menge an Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

