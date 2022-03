Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 17-Jährige bedroht Verkäuferin mit Messer

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 6. März 2022 wurde die Bundespolizei in Magdeburg gegen 11:00 Uhr telefonisch über eine Bedrohungslage in einem Geschäft im Hauptbahnhof informiert. Mehrere Streifen eilten zum Ereignisort und trafen auf die hinlänglich bekannte und mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige. Die 17-Jährige wollte gerade aus dem Bahnhof flüchten. Beim Erblicken der Bundespolizisten ließ die Deutsche ein zuvor in der Hand befundenes Wurfmesser fallen. In ihrer Hosentasche befand sich ein weiteres Messer, was sie ebenfalls auf den Boden schmiss. Mit dem Wurfmesser bedrohte sie zuvor eine 53-jährige Verkäuferin in dem betroffenen Geschäft. Diese befand sich im Kassenbereich. Sie wies die 17-Jährige auf das bestehende Hausverbot für den Hauptbahnhof Magdeburg und somit auch für das Geschäft hin und forderte sie mehrfach auf, die Filiale zu verlassen. Dieser Aufforderung kam die junge Frau nicht nach. Stattdessen bedrohte sie die Verkäuferin mit dem Messer und stach damit mehrfach auf den Tresen ein, hinter dem sich die Geschädigte befand. Der Tresen wurde hierbei beschädigt. Anschließend warf die 17-Jährige mehrere Werbeprospekte nach der Verkäuferin. Bevor sie die Filiale verließ, stieß sie noch einen Karton mit leeren Batterien um, welche sich auf dem Boden verteilten. Die Bundespolizisten nahmen die Jugendliche für die strafprozessualen Maßnahmen mit auf die Dienststelle und informierten die Erziehungsberechtigte. Sie wurde erneut wegen Hausfriedensbruch sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und die Waffenverbotszone, Bedrohung und Sachbeschädigung beanzeigt.

