Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw durch vermutlich Steinwurf beschädigt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am heutigen Mittag, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 74jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mercedes Benz CLA die Umgehungsstraße Bad Salzdetfurth in Rtg. Detfurth. Zwischen der Kreuzung Griesbergstraße/ Schachtstraße und der Kreuzung zum Burgweg sah der Fahrzeugführer plötzlich einen Gegenstand angeflogen kommen, bevor dieser im Bereich des vorderen rechten Kotflügels einschlug. Offenbar hatte ein unbekannter Täter von der Bahndammseite aus einen Stein auf den vorbeifahrenden Pkw geworfen und diesen getroffen. Der Gesch. hielt selber auf dem parallel zum Bahndamm verlaufenden Gehweg Nachschau, konnte jedoch niemanden mehr antreffen. Auch Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben zunächst erfolglos. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell