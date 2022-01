Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch Wohnhaus

Hamm-Uentrop (ots)

Am Donnerstag, 27. Januar, gegen 2.10 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter, in ein Einfamilienhaus am Kormoranweg einzubrechen.

Der Einbrecher scheiterte daran, die Terrassentür aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Eine Bewohnerin wurde durch die entstandenen Geräusche auf einen Mann im Garten aufmerksam, der in Richtung Heithofer Allee flüchtete. Er trug einen dunklen, vermutlich grünen, Parka und eine Mütze unter der Kapuze des Parkas.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell