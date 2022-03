Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Korrekturmeldung zu Zeugenaufruf - gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof

Freiburg (ots)

In dem heute Vormittag veröffentlichen Zeugenaufruf war leider das Alter der beteiligten Frau fälschlicherweise mit 36 Jahren angegeben. Bei der Frau hat es sich um eine 27-jährige, deutsche Staatsangehörige gehandelt.

Ursprüngliche Meldung:

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für ein Körperverletzungsdelikt zwischen einer Frau und einem Mann am Hauptbahnhof Freiburg. Beide Personen wurden dabei verletzt, die Frau musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden.

Am Freitag (04.03.2022) soll es gegen 23:30 Uhr zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einer 36-Jährigen und einem 36-Jährigen im Bereich des Haupteingangs des Hauptbahnhof Freiburg gekommen sein. In der Folge soll sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben. Die beiden deutschen Staatsangehörigen sollen sich dabei gegenseitig verletzt haben. Die 36-Jährige musste aufgrund einer Verletzung am Kopf ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Der 36-Jährige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber durch eine Streife der Bundespolizei in der Nähe in Gewahrsam genommen werden. Er wies Verletzungen an den Händen auf.

Da die 36-Jährige aufgrund der ärztlichen Versorgung nicht vor Ort zum Sachverhalt befragt werden konnte, wird sie gebeten sich mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzen.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell