Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Fahrzeugdiebstahl in Gladbach sucht die Polizei Zeugen.

Die Fahrerin eines silbernen Peugeot 508 stellte den Wagen am Donnerstagmorgen, 02. September, gegen 8:30 Uhr an der Sittardstraße verschlossen ab. Als sie mit dem Auto am späten Nachmittag gegen 17:30 Uhr wieder wegfahren wollte, stellte sie fest, dass der Wagen nicht mehr auf dem Parkplatz stand.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jl)

