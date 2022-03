Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung einer Hauseingangstür

Hildesheim (ots)

(ahr) In der Nacht von Sonntag den 20.03.22 auf Montag den 21.03.22 ist es zwischen 20:00 Uhr und 03:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung einer Hauseingangstür in der Hauptstraße 58 in Elze gekommen. Danach haben unbekannte Täter einen in der Holztür befindlichen Glaseinsatz aus Sicherheitsglas beschädigt. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Elze unter 05182/93030 in Verbindung zu setzen.

