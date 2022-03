Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rot oder Grün? Verkehrsunfall wirft Fragen auf - Süßen

Am gestrigen Samstag ist es in der Schlater Straße bei Süßen auf Höhe der Auffahrt zur B10 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 38-jähriger Mann befuhr mit seinem VW die Schlater Straße in Richtung Schlat. Zur gleichen Zeit verließ eine 31-jährige Frau mit ihrem BMW die B10 und wollte an der Einmündung zur Schlater Straße nach links auf die Schlater Straße einbiegen. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich miteinander. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Jedoch summiert sich der Schaden an den Fahrzeugen auf 10.000 Euro. Die Vorfahrt an der Kreuzung wurde zum Unfallzeitpunkt durch eine Ampel geregelt. Jedoch gaben bei der polizeilichen Unfallaufnahme beide Autofahrer an, "grün" gehabt zu haben. Das Polizeirevier Eislingen (07161/851-0) bittet Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, sich zu melden.

