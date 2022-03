Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller - Trunkenheitsfahrt

Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 02:40 Uhr, stellten Beamte des Polizeireviers Biberach in der Hochhausstraße in Kirchdorf an der Iller einen E-Scooter fest. Nachdem der Fahrer des Scooters den Streifenwagen wahrgenommen hatte flüchtete er sich zu Fuß ins dort befindliche Gebüsch und ließ E-Scooter und seine Sporttasche zurück. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den E-Scooter-Fahrer zusammengerollt im Gebüsch auffinden. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen sie bei dem 40jährigen Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Dem Scooter-Fahrer wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0568964)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell