Polizei Bielefeld

POL-BI: Teile von Anhänger gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Oldentrup - In der Nacht zu Mittwoch, 12.01.2022, haben Diebe an der Oldentruper Straße Gegenständen an einem abgestellten Anhänger abgebaut und sind damit unerkannt verschwunden.

Der 59-jährige Bielefelder Besitzer des Alf Verkaufsanhängers hatte diesen bereits seit einiger Zeit an einem Parallelstück der Oldentruper Straße in Nähe der Einmündung Am Wiehagen abgestellt.

Am Dienstag bemerkte er gegen 17:30 Uhr nichts Außergewöhnliches an seinem Anhänger. Am Mittwoch erkannte er zur gleichen Zeit, dass das Bielefelder Kennzeichen nicht mehr am Heck des Anhängers montiert war. Zudem fehlte das Stützrad an der Anhängerdeichsel. Der 59-jährige erstattete wegen des Diebstahls eine Strafanzeige bei der Polizei.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell