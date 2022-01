Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb im Einkaufzentrum

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Am Mittwoch, 12.01.2022, griff ein Taschendieb in einem Einkaufszentrum unbemerkt in die Jackentasche einer Bielefelderin und stahl ihr Handy.

Die 22-jährige Bielefelderin erstattete Mittwochnachmittag bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Diebstahl. Sie hielt sich gegen 10:40 Uhr in dem Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße/ Stresemannstraße auf. Nachdem sie mit ihrem Iphone telefoniert hatte, steckte sie es in die Jackentasche. Als die Bielefelderin einige Minuten später das Einkaufszentrum verließ, bemerkte sie das Fehlen ihres Handys.

Die Polizei rät: Tragen Sie ihre Wertgegenstände in verschlossen Taschen oder Innentasche der Kleidung möglichst dicht am Körper. Geben Sie Dieben keine Chance!

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell