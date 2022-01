Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Außenspiegel gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Mitte - In der Nacht zu Dienstag, 11.01.2022, sind in Schildesche neun Autospiegelgläser gestohlen worden. In Mitte wurden an einem Pkw die Spiegelgläser demontiert.

Nach den Aussagen der betroffenen Autofahrer kann der Tatzeitraum in Schildesche zwischen Montag, 23:00 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr eingegrenzt werden. Es wurden jeweils beide Spiegelgläser entwendet.

In der Straße Liethstück entfernten die unbekannten Diebe die Spiegelgläser einer Mercedes C-Klasse, eines BMW X3 und eines 3er BMW.

Am Meyer-zu-Eisen-Weg erbeuteten sie die Außenspiegelgläser von zwei Mercedes E-Klasse, einer Mercedes C-Klasse, einem Mercedes ML, einem 3er BMW, und einem Lexus IS250.

An der Bleichstraße wurde das rechte Spiegelglas eines Opel Corsa gestohlen. Der Pkw stand zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 07:45 Uhr, in einem Hinterhof und in Nähe der Hanfstraße.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell