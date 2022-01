Polizei Bielefeld

POL-BI: Couragierte Zeugen verhindern Unfallflucht eines Angetrunkenen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Mitte-

Dank aufmerksamer Zeugen scheiterte ein alkoholisierter PKW-Fahrer am Montagabend, 10.01.2022, bei dem Versuch, nach einen Verkehrsunfall zu flüchten.

Ein Anwohner der Rohrteichstraße betrat den Balkon seiner Wohnung, nachdem er gegen 19:00 Uhr einen lauten Knall von der Straße wahrgenommen hatte. Ihm fielen auf der Straße unter den geparkten Fahrzeugen zwei beschädigte PKW auf sowie auf der Fahrbahn ein Alfa Romeo, dessen Motor wiederholt ausging. Zwei Fußgänger hörten ebenfalls den Unfall-Knall und sahen den beschädigten Alfa Romeo, dessen Fahrer wiederholt versuchte, den PKW zu starten. Alle Zeugen hatten den Eindruck, dass der Unfall-Fahrer beabsichtigte zu flüchten. Einer rief die Polizei, anschließend traten sie gemeinsam an den Alfa Romeo heran und hielten den alkoholisierten Unfallverursachers von der Weiterfahrt ab.

Als Polizisten am Unfallort eintrafen, stieg der Fahrer aus dem PKW aus und versuchte torkelnd in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Die Beamten ermittelten, dass der 59-jährige Fahrer aus Bielefeld mit seiner Limousine beim Befahren der Rohrteichstraße in Richtung Niederwall insgesamt drei am rechten und linken Fahrbahnrand geparkte PKW- einen VW Lupo, Skoda Fabia und Nissan Micra- beschädigt hatte.

Ein Abschleppwagen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Alfa Romeo ab. Ein Alkohol-Test des Bielefelders verlief positiv. Auf der Polizeiwache entnahm eine Ärztin dem 59-Jährigen eine Blutprobe. Ein Strafverfahren wegen "Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenuss" ist eingeleitet.

