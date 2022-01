Polizei Bielefeld

POL-BI: Tankstelleneinbruch scheitert

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Duo versuchte, in der Nacht auf Sonntag, 09.01.2022, in eine Tankstelle an der Straße Südring einzubrechen. Zeugen gesucht.

Eine Anwohnerin verständigte die Polizei, nachdem sie gegen 02:50 Uhr von Geräuschen geweckt worden war. Sie hatte ein lautes Klopfen und Schlagen gehört und sich vergewissert, wo die Geräusche herkamen. Dabei hatte sie zwei Personen entdeckt, die gegen die Haupteingangstür der Tankstelle nahe der Wilhelm-Thielke-Straße traten und anschließend in ein Waldstück flüchteten.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass die Einbrecher versucht hatten, die Eingangstür einzutreten. Dabei lösten sie den Alarm aus, woraufhin das Duo die Flucht ergriff und über eine Brücke in Richtung Duisburger Straße lief.

Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

