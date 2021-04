Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Am Fredesteen

Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 26.04.2021 den auf einem Parkplatz am Berufskolleg in Coesfeld geparkten braunen Mazda eines 23-Jährigen aus Sendenhorst und flüchtete. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um den rückwärtigen Parkplatz des Pictoriuskollegs in Coesfeld. Diesen erreicht man über die Straße "Am Fredesteen". Das Fahrzeug parkte dort in der Zeit von 07.50-15.00 Uhr.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

