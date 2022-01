Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht: Feuerwehrfahrzeug beschädigt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Nach einem Einsatz in Heepen entdeckten Angehörige der Feuerwehr am Freitag, 07.01.2022, Beschädigungen an ihrem Rüstwagen und ein fremdes Autoteil.

Zwischen 15:35 Uhr und 15:55 Uhr war ein Rüstwagen der Bielefelder Feuerwehr während eines Einsatzes an der Straße Im Uthoff abgestellt. Der Lkw stand entgegen der Fahrtrichtung am linken Straßenrand und im Einmündungsbereich der Straße Vahlkamp.

Am Heck des Einsatzfahrzeugs entdeckten die Feuerwehrmitarbeiter rechtsseitig einen Schaden und die silberne Abdeckung eines Pkw-Außenspiegels. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte bei der Unfallaufnahme auf 400 Euro und stellten die Spiegelabdeckung sicher. Nach den bisherigen Erkenntnissen stammt das Fahrzeugteil von einem Toyota Yaris.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell