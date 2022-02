Polizei Köln

POL-K: 220228-3-K Raubüberfälle am Aachener Weiher am Karnevalswochenende - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach drei Raubüberfällen am Freitag- und Samstagabend (25./26 Februar) im Bereich des Aachener Weihers sucht die Polizei nach einer Gruppe von fünf bis zehn dunkelhaarigen Verdächtigen. In allen Fällen waren die Geschädigten (13 bis 16 Jahre) von den nicht kostümierten Angreifern unvermittelt angepöbelt, körperlich attackiert und beraubt worden. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 prüfen einen Zusammenhang und bitten Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Am Freitagabend gegen 22.45 Uhr sollen fünf bis sechs Männer einen 16-Jährigen auf dem Frieda-Fischer-Weg geschubst, geschlagen und mit Pfefferspray attackiert haben. Mit der Stofftasche des Geschädigten, in der sich lediglich Plastikbecher befanden, flüchteten die Unbekannten.

An der gleichen Stelle am Samstag gegen 21.20 Uhr sollen sechs bis acht Unbekannte zwei Freunde (13m und 14m) eingekreist haben, mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Laut Angaben der Überfallenen waren diese zwischen 1,75 bis 1,90 Meter groß und überwiegend dunkel gekleidet. Einer soll eine weiße Jacke getragen haben. Sie erbeuteten ein Portemonnaie, Bargeld und eine Powerbank.

Im dritten Fall rund 40 Minuten später auf einem Fußweg zwischen Aachener Weiher und der Universitätsstraße sollen sieben bis zehn Verdächtige drei 16-jährige Darmstädter geschlagen und getreten haben. Mit dem erbeutetem Bargeld und einem Smartphone flüchtete die Gruppe stadtauswärts. Einer der Gesuchten trug eine Wellensteynjacke. Mehrere der Gruppe sollen Taper Fade-Haarschnitte haben. (cs/rr)

