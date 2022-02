Polizei Köln

POL-K: 220228-1-K/BAB 21-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 1 ist in der Nacht zu Montag (28. Februar) ein 21 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 21-Jährige gegen 1 Uhr mit seinem Seat in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen in Höhe der Ausfahrt Burscheid auf das Heck eines vorausfahrenden Lkw fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Seat mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten den Mann mit einem Schädel-Hirn-Trauma in eine Klinik. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln war im Einsatz und sperrte bis 7.30 Uhr für die Dauer der Unfallaufnahme die Richtungsfahrbahn. (jk/rr)

