Polizei Köln

POL-K: 220227-2-K Alkoholisierter Fiesta-Fahrer nach Verfolgungsfahrt durch die Innenstadt gestellt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Sonntagmorgen (27. Februar) gegen 6 Uhr einen alkoholisierten, 22 Jahre alten Fahrer eines Ford Fiesta an der Venloer Straße in Ehrenfeld gestoppt. Der Mann, bei dem ein Atemalkoholtest circa 1,8 Promille ergab, hatte beim Versuch, mit hoher Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle zu entgehen, unterwegs mehrere geparkte Autos sowie das Fluchtfahrzeug derart beschädigt, dass er hinten rechts auf der Felge fuhr. Eine Fahrerlaubnis konnte der Tatverdächtige nicht vorweisen. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an.

Am Hohenzollernring hatte der Mann zuvor nach derzeitigem Kenntnisstand zwei gleichaltrige Bekannte aufgenommen, in Richtung Hansaring Gas gegeben und mehrere rote Ampeln überfahren. Fortwährend ignorierte der 22-Jährige die Anhaltezeichen der ihm folgenden Streifenwagen und umkurvte ein quergestelltes Dienstfahrzeug. Seine Beifahrer zeigten den Mann zusätzlich wegen Freiheitsberaubung an: Beide teilten den Polizisten mit, sie hätten den Fahrer vergeblich wiederholt aufgefordert, anzuhalten und sie aussteigen zu lassen. (cg/rr)

