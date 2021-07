Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei sucht Besitzer eines Mountainbikes, welches bei einem Unfall am Sonntag im Bereich Rosgartenstraße beschädigt wurde (18.07.2021)

Konstanz (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, bei welchem am Sonntagvormittag, gegen 10 Uhr, ein abgestelltes schwarzes Mountainbike des Herstellers Joos mit einzelnen blauen Streifen vor einem Modegeschäft an der Ecke Rosgartenstraße und Untere Augustinergasse beschädigt worden ist, sucht die Polizei den Besitzer des Rades. Zur genannten Zeit rangierte ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug und beschädigte dabei das Vorderrad des schwarzen Mountainbikes. Der Unfall konnte erst später von der Polizei aufgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt war das schwarze Mountainbike, ausgestattet mit gelben Speichenreflektoren, nicht mehr da. Nun bitte die Polizei den Eigentümer des Rades, sich mit dem Polizeirevier Konstanz (07531 995-0) in Verbindung zu setzen.

