Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (737) Mutmaßliche Tankbetrüger festgenommen

Nürnberg (ots)

Am späten Samstagabend (22.05.2021) zapften zwei 29- und 36-jährige Männer mehrere hundert Liter Kraftstoff an einer Tankstelle im Nürnberger Westen, offenbar ohne dafür bezahlen zu wollen. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten die Männer festgenommen werden.

Die 45-jährige Zeugin beobachtete die beiden Männer, wie sie gegen 22:00 Uhr an einer Tankstelle in der Sigmundstraße mehrere Kanister mit Diesel befüllten und in ihren Citroen luden. Als die beiden daraufhin flüchteten, ohne für den Kraftstoff zu bezahlen, nahm die Frau kurzerhand die Verfolgung auf. An einem nahegelegenen Parkplatz stellten die Tatverdächtigen ihr Fahrzeug ab und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Von hier aus alarmierte die 45-Jährige die Polizei.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-West und Fürth sowie zivile Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fahndeten daraufhin nach den Männern, welche kurz darauf in der Nähe angetroffen und festgenommen werden konnten.

Gegen die Männer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Betruges ein. Im Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Kanister mit über 300 Liter Diesel auf.

Marc Siegl/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell