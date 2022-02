Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Fahrräder aus Garage gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 09:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter zwei hochwertige Fahrräder aus einer verschlossenen Sammeltiefgarage in der Gerlinger Ortsmitte. Hierzu hebelten die Täter von einem offenen Nachbarstellplatz aus den Trennzaun auf und gelangten so an die beiden Fahrräder. Das E-Mountainbike der Marke "Orbea" samt Akkuladegerät sowie ein Rennrad der Marke "Centurion" haben einen Gesamtwert von etwa 9.500 Euro. Durch Bedienung der Notentriegelung schafften die Täter die Räder aus der Garage. Der Polizeiposten Gerlingen hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell