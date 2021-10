Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 25-Jähriger leistet Widerstand und flüchtet vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gefahren war, versuchte sich ein 25 Jahre alter Nissan-Lenker in der Nacht zum Montag einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Der Kia-Fahrer, der auf der Bundesstraße 464 unterwegs war, sollte gegen 00.25 Uhr auf Höhe des "Holzgerlinger First" von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen kontrolliert werden. Während dessen ergaben sich Hinweise, er könnte unter dem Einfluss von Drogen stehen. Doch der Mann weigerte sich, einen Vortest durchzuführen, worauf ihm die Beamten erklärten, dass er sich dann einer Blutentnahme unterziehen müsste. Der 25-Jährige begab sich nun in sein Fahrzeug, um vermeintlich persönliche Gegenstände zu entnehmen. Doch plötzlich startete er den Kia. Die Beamten versuchten noch ihn aufzuhalten, doch er riss sich los und setzte seine Fahrt mit bis zu 120 km/h über die Tübinger Straße und die Freiburger Allee fort. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. In der Schönbuchstraße, bei der es sich teilweise um eine Einbahnstraße handelt, wäre der Kia-Fahrer fast mit einem entgegenkommenden noch unbekannten Fahrzeuglenker zusammen gestoßen. Um dies zu verhindern wich der 25-Jährige aus, so dass sein PKW gegen den Bordstein prallte und anschließend nicht mehr fahrbereit war. Der junge Mann stieg nun aus und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Im Einmündungsbereich der Schönaicher Straße und der Brunnenstraße gelang es den Polizisten in einzuholen und vorläufig festzunehmen. Dies ließ er widerstandslos geschehen. Anschließend musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führschein wurde beschlagnahmt. Der Kia musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die die rücksichtlose und gefährliche Fahrweise des Kia-Fahrers beobachtet haben und bittet insbesondere den Fahrzeuglenker, der in der Schönbuchstraße unterwegs war, sich zu melden.

