Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruch über Silvester

Kircheib (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum 31.12.2021, 20 Uhr, bis 01.01.2022, 14 Uhr, in der Obereiper Straße in das aktuell unbewohnte Wohnhaus der 87 jährigen Geschädigten ein. Diese hält sich aktuell im Altenheim auf. Die Täter versuchten versucht, eine rückwärtige Terrassentür aufzudrücken, wobei der Glaseinsatz beschädigt wurde. Anschließend hebelten die Täter ein daneben befindliches Holzfenster auf und gelangten so ins Objekt. Das Haus wurde gezielt nach Bargeld und Schmuck durchsucht. Die genaue Schadenshöhe und das Diebesgut stehen noch nicht abschließend fest.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell