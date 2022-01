Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57587 Birken-Honigsessen, K 71 (ots)

Am So., 02.01.2022, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem roten - vermutlich Renault Twingo - die kurvenreiche K 71 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Birken-Honigsessen. In Höhe des Stationskilometers 1,8 kam er ausgangs einer Linkskurve zu weit nach links und touchierte dabei den entgegenkommenden PKW VW Golf eines 21-jährigen Fahrzeugführers (Spiegelknaller). Anschließend entfernte sich Unfallverursacher von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

