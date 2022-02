Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Verkehrsunfall nach Missachtung Stoppschild

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend fuhr gegen 19.40 Uhr eine 54-Jährige mit ihrem Mercedes von der Hermann-Dreher-Straße über die Stoppstelle nach links in die Leonberger Straße und missachtete dabei die Vorfahrt des von rechts kommenden Mercedes eines 75-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell