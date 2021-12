Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Rudolstadt (ots)

Ein derzeit unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr den linken Außenspiegel sowie den linken vorderen Kotflügel eines Kia, der am rechten Fahrbahnrand in der Cumbacher Straße in Rudolstadt geparkt war. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

