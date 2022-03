Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: GP) Uhingen/Sparwiesen - Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Ulm (ots)

In der Nacht zum Samstag gegen 02.00 Uhr unterzog eine Streife des Polizeireviers Uhingen in Sparwiesen in der Röhnstraße einen Autofahrer einer Verkehrskontrolle. Schnell war klar, dass der Fahrzeugführer zu tief ins Glas geschaut hatte. Beim Öffnen der Autotüre fiel der 33jährige Mann den Beamten fast vor die Füße. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 2 Promille. Der Fahrer musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt. Er wurde wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht und muss wohl für geraume Zeit auf seinen Führerschein verzichten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl/Peter Mengele) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de+++ (568785)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell