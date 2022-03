Ulm (ots) - Am Montag kam es zu einem Raub an einem Geldautomaten in Geislingen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5179331 Am Donnerstag, wieder gegen 23.30 Uhr, ging eine 19-Jährige in eine Bank in Geislingen. Dort in der Schubartstraße wollte sie Geld mit Hilfe eines Automaten auf ...

mehr