Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Zeugen gesucht

Zweiter Vorfall an Geldautomat innerhalb einer Woche in Geislingen

Ulm (ots)

Am Montag kam es zu einem Raub an einem Geldautomaten in Geislingen. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5179331

Am Donnerstag, wieder gegen 23.30 Uhr, ging eine 19-Jährige in eine Bank in Geislingen. Dort in der Schubartstraße wollte sie Geld mit Hilfe eines Automaten auf ihr Konto einzahlen. Noch bevor ihr dies gelang, betrat wohl ein etwa 25-Jähriger mit einer schwarzen Mütze und einem schwarzen Tuch über Mund und Nase den Raum. Der etwa 1,65 Meter große und mit einer schwarzen Jacke bekleidete Mann forderte nach ersten Erkenntnissen das Geld der Frau. Dazu bedrohte er sie mit einem Messer. Die 19-Jährige händigte ihm die Scheine aus. Damit gab sich der mutmaßliche Täter aber nicht zufrieden. Zusätzlich sollte die Erpresste noch Geld von ihrem Konto abheben und es dem Unbekannten geben. Dazu kam es jedoch nicht mehr. Der Täter sowie ein weiterer Mann, der wohl vor dem Gebäude Schmiere stand, flüchteten in Richtung Lange Gasse. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun den Täter und seinen offensichtlichen Begleiter. Der soll etwa 1,70 Meter groß sein und ebenfalls schwarze Kleidung und eine schwarze Mütze getragen haben.

Die Polizei fragt:

- Wer hat die Tat am 24.03.2022, gegen 23.30 Uhr in Geislingen, im Bereich Schubartstraße, beobachtet?

- Wer hat die oben beschriebenen Männer gesehen?

- Wer hat Informationen zur Identität der beiden beschriebenen Männer?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07161/632360 zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de

+++++++ 0559690

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1441

Jürgen Rampf, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell