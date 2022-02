Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr

Linz am Rhein (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:45 Uhr, fiel Beamten der Polizeiinspektion Linz ein PKW auf, der in der Ortslage Vettelschoß in unsicherer Fahrweise geführt wurde. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 48 jährigen Fahrzeugführer aus dem Rhein Sieg Kreis starker Alkoholgeruch festgestellt. Der anschießende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde seine Führerschein sichergestellt.

