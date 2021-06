Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch in Schulkiosk + Scheiben an Rewe-Center eingeworfen + Auto hält stand + Straftäter steigen durch Kellerfenster + Gelegenheit macht Diebe + Fahrradklau am Arbeitsamt + u.a.

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 28.06.2021

Bad Nauheim: Einbruch in Schulkiosk

Wohl am vergangenen Wochenende sind Langfinger in der Straße "Am Gradierwerk" in den Kiosk einer Schule eingedrungen. Aus der dortigen Küche erbeuteten sie eine Kiste Getränke. Die Polizei in Friedberg ermittelt und bittet mögliche Zeugen, denen in der Nähe des Tatortes zwischen Freitagnachmittag (14 Uhr) und Montagmorgen (8 Uhr) verdächtige Personen aufgefallen waren, sich telefonisch zu melden, 06031/6010.

Bad Nauheim: Scheiben an Rewe-Center eingeworfen

Mehrere Glasscheiben des Supermarktes in der Georg-Scheller-Straße beschädigten Unbekannte am Sonntagmorgen, wohl mittels Steinwürfen. Gegen 9.20 Uhr war der dortige Alarm ausgelöst worden; Angestellte bemerkten wenig später einige mehrere Zentimeter große Steinschläge an den Fenstern. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010 entgegen.

Karben: Auto hält stand

Beim dem Versuch, in einen schwarzen Nissan einzubrechen blieb es in der Groß-Karbener Bahnhofstraße. Zwischen Freitagmorgen (6 Uhr) und Samstagabend (20.30 Uhr) war der SUV auf dem dortigen Bahnhofsparkplatz abgestellt gewesen. Der Eigentümer stellte bei seiner Rückkehr fest, dass jemand sowohl eine Scheibe eingeschlagen- als auch an einer Fahrzeugtür gehebelt hatte; offenbar, ohne jedoch in den Innenraum zu gelangen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/5460-0.

Karben: Straftäter steigen durch Kellerfenster

Bereits zwischen Mittwoch, 16.6. und Mittwoch 23.6. waren Einbrecher in der Klein-Karbener Philipp-Reis-Straße zugange. So war an einem dortigen Einfamilienhaus ein Kellerfenster aufgehebelt- und die Wohnräume anschließend durchsucht worden. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Die Friedberger Kripo ermittelt und bittet mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen unweit des Tatortes aufgefallen waren, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

Nidda: Gelegenheit macht Diebe

Lediglich wenige Minuten genügten einem Fahrraddieb am Samstagnachmittag, um ein kurzzeitig abgestelltes Mountainbike mitgehen zu lassen. Gegen 17 Uhr hatte der Besitzer seinen Drahtesel im Wendehammer in der Königsberger Straße im Ortsteil Harb zwischengeparkt. Als er kurz darauf weiterwollte, war dieser allerdings verschwunden. Das Bike von Scott, Modell "Aspect 960 XL" in schwarz/rot besitzt einen Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise auf Täter sowie Verbleib des Zweirads nimmt die Polizei in Büdingen entgegen, Tel. 06042/96480.

Friedberg: Fahrradklau am Arbeitsamt

Ein schwarzes Bike von Peugeot ist am Samstag zwischen 11.50 Uhr und 14 Uhr aus einem Fahrradständer auf dem Gelände der Agentur für Arbeit in der Leonhardstraße gestohlen worden, obwohl es mittels eines Bügelschlosses gegen Diebstahl gesichert war. Zeugen des Fahrradklaus werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Mehrere Spiegelgläser ausgebaut

Auf Spiegelgläser hatten es Diebe in der vergangenen Woche in Bad Vilbel abgesehen. So verschwanden in der Straße "An der Ziegelei" im Ortsteil Massenheim in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beide Exemplare eines BMW mitsamt verbauter Sensoren. Sowohl "Am Weingarten" als auch "An den Banggärten" entwendete man die entsprechenden Fahrzeugteile an zwei PKW von Skoda. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt und bittet um Hinweise unter 06101/5460-0.

Büdingen: Autoscheibe zertrümmert - Rucksack durchwühlt

Aus einem älteren Audi haben Diebe zwischen Freitagabend und Samstagmorgen unter anderem zwei Sammlermünzen gestohlen, nachdem sie zuvor ein Autofenster eingeschlagen- und einen im Innenraum zurückgelassenen Rucksack durchsucht hatten. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Bad Vilbel: Neongrünes Mountainbike geklaut

Definitiv auffällig ist die neongrüne Lackierung des zwischen Freitagabend (19.30 Uhr) und Samstagmorgen (1 Uhr) am Bad Vilbeler Nordbahnhof gestohlenes Mountainbike von Bulls, Modell "Pulsar". Das mittels Schloss an einem dortigen Fahrradständer gesicherte Zweirad hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um sachdienliche Hinweise unter 06101/5460-0.

Wölfersheim: Benz durchsucht

Diebe haben am Freitagnachmittag zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr den Innenraum eines am Waldrand (Verlängerung Römerstraße) in Wölfersheim-Södel abgestellten, schwarzen Mercedes durchsucht. Um sich Zugang zu verschaffen hatten die Kriminellen zuvor eine Scheibe zum Bersten gebracht. Offenbar waren sie jedoch nicht fündig geworden. Was bleibt ist der entstandene Sachschaden von sicherlich mehr als 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

