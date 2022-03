Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen

B311 - Autofahrer tödlich verunglückt

Ein 88-jähriger verstarb am Freitagmittag an den Folgen eines Unfalls auf der B311 bei Ehingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 88-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem Skoda Yeti von der L 259 in die B 311 zwischen Gamerschwang und Ehingen. Er fuhr in Richtung Ehingen. Hierbei übersah er einen MAN Transporter, der von links an die Einmündung heranfuhr. Eine 37-jährige lenkte diesen. Der Transporter kollidierte mit dem Skoda. Hierbei wurde der Fahrer des Skoda schwer verletzt. Die Fahrerin des Transporters erlitt leichte Verletzungen. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst und Notarzt verstarb der 88-Jährige jedoch noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Unfallstelle gesichert. Sie regelt den Verkehr. Dieser wird in Fahrtrichtung Ulm über die Neue Steige abgeleitet. Aus Fahrtrichtung Ulm in die Gamerschwanger Straße. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 30.000 Euro.

