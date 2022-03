Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gefährliches Fahrmanöver kostet Führerschein - Göppingen

Ulm (ots)

Nicht schnell genug ist es einem 35-jährigen Mann am gestrigen Samstag in Göppingen gegangen. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Eichertstraße in Richtung Jebenhausen unterwegs gewesen. Hier schloss der Mann auf den Pkw eines 81-jährigen auf, welcher vorschriftsmäßig, aber wohl aus subjektiver Sicht des 35-jährigen zu langsam unterwegs war. Dies veranlasste den 35-jährigen zum dichten Auffahren auf seinen Vordermann und schlussendlich überholte er den 81-jährigen, um hiernach wieder scharf zu bremsen. Der Überholte konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Auffahrunfall zwischen beiden Fahrzeugen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Pech für den Überholer war jedoch, dass der Vorfall von Zeugen beobachtet wurde. Das riskante und rücksichtslose Fahrmanöver führt nun dazu, dass sich der 35-jährige einem Strafverfahren stellen muss. Seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Ziller), 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de 0572458

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell