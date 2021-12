Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Brand geraten

Jena (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache brannte in der Nacht zu Mittwoch eine etwa 25m² große Hütte im Burgauer Weg in Jena. Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, stand das Hauptgebäude bereits in Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden. Personen wurde nicht verletzt. Zur Brandursache und zur Schadenhöhe können noch derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

