Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sturz durch Hund

Jena (ots)

Ein 40-jähriger Radfahrer stürzte am Dienstagabend in der Kahlaischen Straße in Jena. Der Mann radelte in Begleitung seines Hundes auf dem Radweg, als ihnen ein Fußgänger mit seinem Hund entgegenkam. Auf gleicher Höhe springt plötzlich der Hund des Fußgängers in das Fahrrad, sodass der 40-Jährige stürzte. Er und sein Hund wurden leicht verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell