Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alles durchwühlt

Jena (ots)

Einen Einbruch in ihr Wohnhaus musste ein Ehepaar am Dienstagabend in Jena feststellen. Unbekannte Täter verschafften sich, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 20:45 Uhr Zutritt auf das umfriedete Grundstück Am Herrenberge. Anschließend hebelten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentür auf und verursachten hierbei einen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Im Gebäude durchwühlten die Unbekannte sämtliche Schränke und Schubladen auf allen Etagen und nahmen diverse Gegenstände an sich. Bisher ist bekannt, dass die Einbrecher einen Laptop, eine Kamera und einen Ring, im Gesamtwert von über 1000 Euro erbeuten konnte. Durch die Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

