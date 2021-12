Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hungriger Schulschwänzer

Jena (ots)

In einem Supermarkt in der Naumburger Straße in Jena wurde am Dienstagmorgen ein 13-Jähriger beim Klauen erwischt. Der Junge entnahm aus den Warenträger Lebensmittel im Wert von etwas über fünf Euro und verstaute sie in seiner Kleidung. Anschließend verließ der 13-Jährige den Kassenbereich, ohne aber für die Lebensmittel zu bezahlen. Durch einen Zeugen wurde der Junge allerdings beobachtet und nach Verlassen der Kassen angesprochen. Nachdem die Identität des Jungen durch die hinzugerufenen Polizeibeamten geklärt wurde, wurde er zur Schule gebracht und an seine Klassenlehrerin übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell