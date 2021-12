Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mopedfahrer übersehen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mopedfahrer und einem Pkw kam es Dienstagmorgen auf der B7 in Bürgel. Der 20-Jährige befuhr mit seinem Zweirad die Bundesstraße aus Richtung Bürgel kommend in Richtung Rodigast. Ein 53-jähriger Ford-Fahrer kam aus Richtung Nausnitz und bog auf die B7 in Richtung Bürgel ab. Hierbei beachtete der Pkw-Fahrer den herannahenden und vorfahrtsberechtigten 20-Jährigen nicht und kollidierte mit diesem. Dabei stürzte der junge Mann und verletzte sich leicht.

