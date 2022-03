POL-NE: Entscheidender Hinweis nach öffentlichem Fahndungsaufruf: 13-Jährige aus Mönchengladbach nicht länger vermisst

Meerbusch (ots) - An der Haltestelle "Landsknecht" kam es am Montag (28.02.), gegen 22:40 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einer größeren Anzahl überwiegend junger Fahrgäste einer U-Bahn, die aus Düsseldorf kommend hauptsächlich Passagiere nach Karnevalsfeierlichkeiten in Richtung Meerbusch beförderte. Die Bahn war gezwungen anzuhalten, so dass der ...

mehr