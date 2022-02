Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 13-Jährigen

Neuss; Mönchengladbach (ots)

Aufgrund regionaler Bezüge teilen wir nachfolgende Pressemeldung des Polizeipräsidiums Mönchengladbach (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5158523 vom 28.02.2022, 14:14 Uhr):

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit bei der Suche nach der 13-jährigen Senin E. um Mithilfe. Sie ist am 26. Februar 2022 nicht zu ihrer Wohnunterkunft zurückgekehrt und wird seitdem vermisst. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie sich im Bereich Krefeld/Meerbusch/Neuss aufhalten könnte. Weil die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen ergebnislos verlaufen sind, wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und fragt: Wer hat Senin E. gesehen oder kann sonstige Angaben zu ihrem etwaigen Aufenthaltsort machen? Ein Lichtbild und eine Beschreibung der Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/74932 Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

