Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vier Gärten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Ein bislang unbekannter Täter verschafften sich in der Zeit vom 28.01.2022 zum 02.02.2022 unberechtigt Zutritt zu insgesamt 4 Gärten einer Gartenanlage in der Gessentalstraße. Dabei wurden die Türen gewaltsam geöffnet und die Innenräume durchwühlt. Inwiefern etwas aus den Gärten gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zu dem Einbrecher geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

