Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mülltonnen in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Dormagen-Horrem (ots)

In der Nacht zu Samstag (26.02.) mussten Feuerwehr und Polizei gleich zweimal zum Ort einer Sachbeschädigung durch Feuer eilen.

Gegen 00:25 Uhr meldeten Zeugen an der Friedenstraße / Maximilian-Kolbe-Straße eine brennende Papiertonne. Nur wenig später, gegen 1:10 Uhr, stand ein Altpapiercontainer an der Knechtstedener Straße in Flammen.

In beiden Fällen brachte die Feuerwehr die Brände schnell unter Kontrolle. Hinweise auf den oder die Verursacher hat die Polizei bislang nicht. Die Ermittlungen bei der Kripo dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 11 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell