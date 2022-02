Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 33-Jähriger zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (24.02.), gegen 8:30 Uhr, wurden Polizeibeamte zum Hohegrabenweg in Meerbusch gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie ein augenscheinlich alkoholisierter Mann ein Grablicht mit einer Statue umgetreten und dabei beschädigt habe. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 33-Jährigen, der sich zunächst unkooperativ und verbal aggressiv zeigte. Der Mann machte auf die Beamten zudem einen verwirrten Eindruck. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass der 33-Jährige stark betrunken war. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell