HZA-AC: Umzug des Zollamts Düren in die Mariaweilerstraße

Das Zollamt Düren zieht am Freitag, den 16.7.2021 und am Montag, den 19.7.2021, in ein neues Dienstgebäude in der Mariaweilerstraße um. Um Beeinträchtigungen zu vermeiden, wird die Abfertigung an diesen beiden Tagen durch das Zollamt Charlottenburger Allee in Aachen wahrgenommen. Das Zollamt Düren schließt an der alten Adresse am Donnerstag, den 15.7.2021, um 16:00 Uhr. Am Dienstag, den 20.7.2021, nimmt das Zollamt Düren ab 07:30 Uhr am neuen barrierefreien Standort in der Mariaweilerstraße 89b in 52349 Düren seinen Betrieb wieder auf. Die Dienststelle ist telefonisch unter der Rufnummer 02421/22469-0 oder per E-Mail unter poststelle.za-dueren@zoll.bund.de zu erreichen.

Wichtiger Hinweis:

Wegen der Corona-Pandemie ist die Dienststelle bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Termine für Bürgerinnen und Bürger müssen grundsätzlich vorher vereinbart werden.

