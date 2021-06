HZA-AC: Telefoninfotag beim Hauptzollamt Aachen am 24. Juni 2021 Ausbildungs- und Studienangebote beim Zoll

Hauptzollamt Aachen

Telefoninfotag beim Hauptzollamt Aachen am 24. Juni 2021 Ausbildungs- und Studienangebote beim Zoll

Aachen

Am Donnerstag, den 24. Juni 2021, informiert das Hauptzollamt Aachen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Zoll. Interessierte, die einen Studien- oder Ausbildungsplatz für 2022 su-chen, erreichen die Ansprechpartnerinnen Frau Reiche und Frau Willsch telefonisch unter 0241/9091-4020 und 0241/9091-4770 oder per E-Mail unter einstellung.hza-aachen@zoll.bund.de. "Da in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie bisher keine klassischen Ausbildungsbörsen oder ähnliche Veranstaltungen stattfinden konnten, suchen wir auf diesem Weg Kontakt zu Schü-lerinnen und Schülern und anderen Interessierten", so Elke Willsch, Pressesprecherin des Hauptzollamts Aachen. Rund 44.000 Zöllner*innen sind bundesweit für Bürger*innen und Wirtschaft im Einsatz. Der Zoll bietet interessante Aufgabenfelder mit abwechslungsreichen Einsatzmöglichkeiten. Neben der Erhebung von Steuern und Zöllen sind die Gewährleistung eines reibungslosen Warenverkehrs und eines fairen Wettbewerbs, der Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung, die Überwachung des gesetzlichen Mindestlohns, die Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer, die Bekämpfung der Produktpiraterie und organisierter Kriminalität, die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen sowie der Einsatz für den Artenschutz zentrale Aufgaben des Zolls.

