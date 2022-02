Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trick- und Ladendiebstahl - Polizei ermittelt gegen verdächtiges Duo

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Donnerstagvormittag zeigte ein 54-jähriger Mönchengladbacher bei der Polizei an, aus einer Gruppe von drei Männern heraus bestohlen worden zu sein. An der Selikumer Straße hätte ihn einer der Verdächtigen angesprochen, den Arm um seine Schulter gelegt und dann das Handy des späteren Anzeigenerstatters aus der Tasche gezogen. Anschließend sei das Trio in Richtung Rosengarten weggegangen. Die Polizei veranlasste eine Fahndung nach den Männern, von denen einer auf Krücken unterwegs war. Doch die Verdächtigen waren zunächst untergetaucht. Aufgrund der guten Beschreibung durch das Opfer, fielen zwei der Männer aber wenig später am Obertorweg auf. Bei der Kontrolle der 28 und 36 Jahre alten Tatverdächtigen fanden Polizisten allerhand weitere Diebesbeute aus Geschäften der Neusser Innenstadt und stellten diese sicher. Gegen die angetroffenen Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitete.

Vorsicht vor Taschendieben. Nicht selten treten diese in kleineren Gruppen auf, lenken ihre Opfer ab, indem sie sie anrempeln oder unter einem anderen Vorwand berühren und greifen im Zuge dessen nach ihrer Beute (Portemonnaies, Schmuck oder Mobiltelefone).

Deshalb rät die Polizei: Nehmen Sie nur das notwendigste an Bargeld und Wertgegenständen mit und tragen sie diese in verschlossenen Taschen nah am Körper. Achten Sie im Gedränge und in unübersichtlichen Situation besonders auf ihre Wertgegenstände und Smartphones. Halten Sie - wenn möglich - Abstand zu unbekannten Personen, die auffällig Ihre Nähe suchen. Das sollte gerade in Zeiten der Pandemie beherzigt werden. Machen Sie gegebenenfalls umstehende Passanten auf die Situation aufmerksam. Verständigen Sie die Polizei umgehend, wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind oder einen solchen beobachtet haben. Wählen Sie hierfür den Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell