Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Brandeinsätze in einer Nacht - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (24.02.) rückten Feuerwehr und Polizei gleich zweimal zur Neckarstraße aus, weil kleinere Brände in Mehrfamilienhäusern gemeldet worden waren. In beiden Fällen waren die Feuer bereits erloschen, beziehungsweise schnell unter Kontrolle und der entstandene Schaden eher marginal. Nichtsdestotrotz kam es teils zu einer nicht unwesentlichen Rauchentwicklung.

Gegen 00:20 hatten Anwohner der Neckarstraße einen brennenden Stapel Altpapier im Hausflur eines Mehrfamilienhauses bemerkt. Rauchmelder hatten angeschlagen und so vermutlich Schlimmeres verhindert.

Fast zeitgleich gingen bei Feuerwehr und Polizei Meldungen über einen weiteren kleinen Brand in einem Mehrparteienhaus nur wenige Hausnummern entfernt ein. Unbekannte hatten offenbar an einer Türdekoration gezündelt.

Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Verdächtige beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass:

"Ungebetener Besuch" - egal ob Diebe oder Brandstifter - haben leichtes Spiel, wenn ihnen arglos mittels elektronischem Türdrücker der Zugang zum Haus gewährt wird. Gerade bei Mehrfamilienhäusern können sich Kriminelle anschließend nahezu unbemerkt im Hausflur bewegen. Deshalb rät die Polizei: Überzeugen Sie sich von dem berechtigten Anliegen eines Besuchers bevor Sie die Haustüre öffnen und sensibilisieren Sie Ihre Nachbarn, genauso umsichtig zu sein.

